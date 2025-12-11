Ali Yerlikaya duyurdu: 22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ülke genelinde 22 ili kapsayan ve iki hafta süren operasyonlarda, örgüte finansal destek sağlayan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 92 kişinin jandarma tarafından yakalandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya duyurdu: 22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 92 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin her bölgesinde huzur ve istikrarın korunması için yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kullandı.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında son iki haftada geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 92 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, yürütülen operasyonların DEAŞ’ın finans kaynaklarını ve çevrimiçi propaganda ağlarını hedef aldığını vurgularken, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
