Ali Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu, 77 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 26 ilde son iki haftada düzenlenen FETÖ operasyonlarında 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 56 kişi tutuklandı, 21 kişinin işlemleri sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ali Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu, 77 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik 26 ilde Jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonların son iki haftada gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 56’sının tutuklandığını, 21’i hakkında işlemlerin devam ettiğini aktardı.

Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlara ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Şüphelilerin,
– sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak,
– örgütün güncel yapılanmasında faaliyet göstermek,
– ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurmak,
– örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak
suçlamalarıyla arandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi. Yerlikaya açıklamasında, valilikler, savcılıklar, Jandarma TEM Daire Başkanlığı ve operasyonu yürüten İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür etti.

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