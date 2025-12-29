Ali Yerlikaya duyurdu: 3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden operasyonlara ilişkin kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sıcak temasın sağlandığı operasyonun detaylarını paylaştı.

3 ŞEHİT, 9 YARALI

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu sabah itibarıyla 15 ilde toplam 108 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyon sırasında içerideki teröristler tarafından kahraman polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu. Olayda ayrıca 8 polis memuru ile 1 çarşı ve mahalle bekçisinin yaralandığı açıklandı.

Operasyonun yapıldığı evde kadın ve çocukların da bulunması nedeniyle sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu, Türk vatandaşı oldukları tespit edilen 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Gece yarısı başlayan operasyon saat 09.40'ta tamamlandı.

Konuya ilişkin kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılarına yönelik mücadelemiz sürmektedir."