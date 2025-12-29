Ali Yerlikaya duyurdu: 3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve saatlerce süren operasyonun acı bilançosunu açıkladı. Bir eve yapılan baskın sırasında güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ali Yerlikaya duyurdu: 3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden operasyonlara ilişkin kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sıcak temasın sağlandığı operasyonun detaylarını paylaştı.

3 ŞEHİT, 9 YARALI

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu sabah itibarıyla 15 ilde toplam 108 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyon sırasında içerideki teröristler tarafından kahraman polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu. Olayda ayrıca 8 polis memuru ile 1 çarşı ve mahalle bekçisinin yaralandığı açıklandı.

Operasyonun yapıldığı evde kadın ve çocukların da bulunması nedeniyle sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu, Türk vatandaşı oldukları tespit edilen 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Gece yarısı başlayan operasyon saat 09.40'ta tamamlandı.

Konuya ilişkin kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılarına yönelik mücadelemiz sürmektedir."

Yüzyılın projesinde büyük heyecan: Sosyal konutta kura çekimi başladıYüzyılın projesinde büyük heyecan: Sosyal konutta kura çekimi başladıGündem
Otomobil su kanalına düştü! 4 kişi aranıyor!Otomobil su kanalına düştü! 4 kişi aranıyor!Yurt
Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Yüzyılın projesinde büyük heyecan
Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
Erden Timur dahil 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
DEAŞ operasyonunda çatışma
İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...
Merkez Bankası’nın 2026 toplantı takvimi belli oldu
Falcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı
Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Alaryakıt fiyatlarında son durum Alaryakıt fiyatlarında son durum
Rekorun ardından altın frene bastı Rekorun ardından altın frene bastı
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor! Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor!
Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
'Yardım edin' çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı 'Yardım edin' çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı