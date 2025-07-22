Ali Yerlikaya duyurdu: 5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 17 il merkezli operasyon düzenlendiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

YASA DIŞI BAHİS, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ VE SANAL DOLANDIRICILIK…

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan kişilerin; yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı” vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını aktardı.

Ayrıca mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verileri kullandıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları da tespit edildi.

46 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, “17 il merkezli ‘yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” dedi.

Yapılan operasyonlarda yaklaşık 107 milyon lira değerinde 2 araç, 2 deniz aracı ile 2 şirkete el konuldu.

Soruşturma yürütülen iller arasında Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa ve merkezli olarak Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya yer aldı.

Şüpheliler hakkında; 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, örgüt kurma ve örgüte üye olma, mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonları yürüten tüm birimlere teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz.”