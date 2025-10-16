Ali Yerlikaya duyurdu: Change araç çetelerine büyük darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, çalışmaların il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri paylaştı: “Change araç şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı, bunlardan 10’u tutuklandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

2025’İN İLK 9 AYINDA 19 İLDE 407 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya açıklamasında, bu suç şebekelerine karşı yürütülen mücadelenin sadece son operasyonlarla sınırlı olmadığını da ifade etti. “2025 yılının 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliden 160'ı tutuklandı ve 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.” bilgisini paylaştı.

Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen son operasyonlarda Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

“CHANGE ARAÇ” NEDİR?

Kamuoyunda “change araç” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi, çalıntı veya hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek başka bir aracın kimliğiyle yeniden trafiğe çıkarılması şeklinde işleniyor. Bu yöntemle, araçlar yasal bir geçmişe sahipmiş gibi gösterilerek satışa sunuluyor ve vatandaşlar büyük maddi kayıplara uğratılıyor.