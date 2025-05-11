Ali Yerlikaya duyurdu! Dört ayda 369 bin sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025’in Ocak-Nisan döneminde 369 bin 457 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldığını duyurdu. Bu sayı, trafik güvenliği açısından endişe verici bir tabloyu gözler önüne serdi.

“HER 3 GÜNDE BİR CANIMIZI KAYBEDİYORUZ”

Yerlikaya, 2024 yılı verilerine dikkat çekerek kırmızı ışık ihlallerinin ölümcül sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Açıklamasında, “2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da her üç günde bir can kaybı demek,” sözlerine yer verdi.

1 HAFTADA 3,6 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde ise toplam 3 milyon 600 bin 17 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde çok sayıda trafik ihlali tespit edildi.

Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 666 sürücüye işlem yapıldı.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın."