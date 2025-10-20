Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan üç zanlının uluslararası operasyonlarla yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan üç suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası düzeyde aranan R.R., T.B. ve Y.E.A. isimli şahısların Almanya, Karadağ ve Kazakistan’da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan toplam 500 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini ifade etti.

ÜÇ FARKLI ÜLKEDE YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü aktardı.

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. Almanya’da, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. Karadağ’da, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”

