Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Gürcistan’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, kırmızı bültenle aranan iki kişinin Gürcistan’da yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden biri olan M.S., “silahla birden fazla kişiyle yağma” suçundan aranıyordu. Diğer şüpheli H.A. ise “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Her iki kişi de Türkiye’ye iade edildi.

“TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurt dışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.