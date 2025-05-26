Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı İstihbarat, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Sivas ve Hatay merkezli olmak üzere toplam 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL TUZAKLA 1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda, sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek 36 paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplara aktaran 45 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık yöntemiyle milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda ise piyasa değerinin altında araç satışı vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 11 zanlı yakalandı. Zanlıların, oluşturdukları sahte ilanlarla büyük miktarda para topladığı ortaya çıktı.

DEV MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Toplamda 693 banka hesabı, 41 kripto varlık hesabı, 10 iş yeri, 164 arsa ve tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ve 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu. Mal varlıklarının toplam değerinin 1,5 milyar lirayı aştığı bildirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.