Alican Abacı itirafçı oldu, o belediyeler koordineli çalıştı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yardımcısı olan Alican Abacı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Abacı, doğrudan temin ve ihale süreçlerinde bedellerin üzerine fahiş farklar konularak büyük miktarda haksız kazanç sağlandığını söyledi.

Abacı’nın iddialarına göre, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamu kaynaklarını reklam panosu ihaleleri üzerinden belirli kişilere aktarmak için koordineli hareket etti. İş insanı Mehmet Çakıcı’dan 50 milyon TL, Serkan Öztürk’ten ise 20 milyon TL alındığını belirten Abacı, bu paraların İBB iştiraki Personel A.Ş. hesabına yatırıldığını öne sürdü.

Ödemelerin karşılığında reklam panolarının bu kişilere tahsis edileceği vaadinde bulunulduğu ifade edildi. Soruşturmanın genişletildiği ve yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği öğrenildi.