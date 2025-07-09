Alican Abacı itirafçı oldu, o belediyeler koordineli çalıştı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, yolsuzluk soruşturmasında itirafçı oldu. İhale bedellerine fahiş farklar eklendiğini ve kamu kaynaklarının belirli iş insanlarına aktarıldığını anlattı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Alican Abacı itirafçı oldu, o belediyeler koordineli çalıştı
Yayınlanma:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yardımcısı olan Alican Abacı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Abacı, doğrudan temin ve ihale süreçlerinde bedellerin üzerine fahiş farklar konularak büyük miktarda haksız kazanç sağlandığını söyledi.

Abacı’nın iddialarına göre, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamu kaynaklarını reklam panosu ihaleleri üzerinden belirli kişilere aktarmak için koordineli hareket etti. İş insanı Mehmet Çakıcı’dan 50 milyon TL, Serkan Öztürk’ten ise 20 milyon TL alındığını belirten Abacı, bu paraların İBB iştiraki Personel A.Ş. hesabına yatırıldığını öne sürdü.

Ödemelerin karşılığında reklam panolarının bu kişilere tahsis edileceği vaadinde bulunulduğu ifade edildi. Soruşturmanın genişletildiği ve yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği öğrenildi.

500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyor500 bin TL'si olan dikkat! Ay sonu kazancı dudak uçuklatıyorEkonomi
Ümit Özdağ MİT davasından beraat ettiÜmit Özdağ MİT davasından beraat ettiGündem
Gergerlioğlu duyurdu: "PKK 11 Temmuz'da silah bırakacak"Gergerlioğlu duyurdu: "PKK 11 Temmuz'da silah bırakacak"Gündem
rüşvet operasyonu beşiktaş belediyesi
Günün Manşetleri
ERDOĞAN'DAN NET ÇIKIŞ
Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama
"HUZUR İSTANBUL"DA DEV OPERASYON
ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI!
''Bu sonu olmayan bir savaş olur''
110 bin Euro’luk rüşveti kabul etti
POS CİHAZLARIYLA DEV VURGUN!
8 İLDE 25 GÖZALTI
"KAFES" OPERASYONUNDA 25 GÖZALTI
İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu.
Çok Okunanlar
500 bin TL'si olan dikkat! 500 bin TL'si olan dikkat!
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Akaryakıta zam üstüne zam! Akaryakıta zam üstüne zam!
A101'de karavan satışı başladı! Aktüel katalogda yok yok A101'de karavan satışı başladı! Aktüel katalogda yok yok
Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma talimatı verdi Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma talimatı verdi