Alihan Kuriş suç örgütü firarileri Marmaris'te yakalandı! Ayrıntılar ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığında olan Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Alihan Kuriş suç örgütü firarileri Marmaris'te yakalandı! Ayrıntılar ortaya çıktı
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Soruşturma kapsamında firarilerin Muğla'ya nakledilmesinde kullanılan lüks aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı.

BOZBURUN'DA YURT DIŞINA KAÇIŞ HAZIRLIĞINDA BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat ve teknik takibi sonucunda örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın Marmaris Bozburun'da saklandığı ve deniz yoluyla gayriresmî biçimde yurt dışına çıkış planı yaptığı deşifre edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla her iki firari de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edileceği bildirildi.

KAÇIŞ ARACINDA DİKKAT ÇEKEN İDRİS NAİM ŞAHİN DETAYI VE PTS KAYITLARI

Güvenlik güçlerinin kaçış organizasyonuna yönelik yaptığı geriye dönük Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera incelemelerinde çarpıcı detaylara ulaşıldı:

Eski Bakana Tahsisli: Firarileri Muğla'ya taşıyan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.

Akaryakıt İstasyonunda Tedbir: Aracın 16 Ağustos 2026'da İzmir Selçuk'ta bir istasyondan yakıt aldığı, sürücü Mehmet Özmen'in araçtan indiği, şüphelilerin ise yakalanmamak için araçtan çıkmadığı tespit edildi.

Telefonu Kapatıp Döndü: Sürücü Özmen'in kullandığı GSM hattını 16 Ağustos 12.31'de kapattığı, firarileri bıraktıktan sonra İstanbul'a döndüğü ve telefonunu 17 Ağustos 11.05'te ViaPort PTS kaydıyla eş zamanlı olarak yeniden açtığı saptandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 13 Ağustos'ta başlatılan operasyonlarda 17 ilde 123 adrese baskın yapılmış, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden gözaltına alınan 38 kişiden 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kaçış organizasyonunda yer alan diğer şüpheliler ve aracın temin edilme sürecine ilişkin soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

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