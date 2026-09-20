Alihan Kuriş suç örgütüne şafak operasyonu! 29 şüpheliye gözaltı, 23 şirkete kayyum atandı

Soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgüte mali ve organizasyonel destek sağladığı belirlenen 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

YURT DIŞI YARDIM SEVKİYATLARINDA NAKİT PARA KAÇAKÇILIĞI

Başsavcılık tarafından yürütülen titiz incelemelerde, örgütün mali kaynaklarını yurt dışına çıkarma ve aklama yöntemleri tek tek deşifre edildi:

Örgütle iltisaklı kişi ve paravan şirketlerin; yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı sermaye akışını bizzat organize ettiği ve suçtan elde edilen gelirleri sisteme sokarak akladığı belirlendi.

Yurt dışına gönderilen insani yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve bu kayıt dışı kaynakların lojistik şirketleri vasıtasıyla transfer edildiği somut delillerle ortaya konuldu.

Kayıt dışı paraların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, büyük bir bölümünün ise özel kuryeler ve lojistik firmaları aracılığıyla taşındığı, bu işlemlerin yasal gösterilmesi amacıyla bazı danışmanlık şirketlerinden hizmet alındığı tespit edildi.

Örgütün bürokratik süreçlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyduğu taşınır ile taşınmaz mülkleri rayiç bedelin çok altında düşük tutarlarla temin etmek üzere danışmanlık ve aracılık ağlarının kurulduğu saptandı.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEME ÇABALARI DOSYADA

Soruşturmanın en çarpıcı boyutlarından biri ise örgütün seçimlere müdahale girişimleri oldu:

Dijital materyaller, gizli tanık ve açık tanık beyanları ile mali denetim raporlarının incelenmesi neticesinde çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti genelinde gerçekleştirilen seçim süreçlerini manipüle etmeye ve etkilemeye dönük hem organizasyonel hem de finansal eylemler içinde bulundukları tespit edilerek adli dosyaya eklendi.

Bu husustaki mali incelemelerin ve şüphelilerin bağlantılarının çok yönlü olarak araştırılmaya devam ettiği bildirildi.

29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI, 23 ŞİRKETE RESMEN KAYYUM ATANDI

Başsavcılığın talimatıyla sabah saatlerinde düğmeye basıldı:

Soruşturma kapsamında 20 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 29 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ve ilgili birimler, şüphelilere ait çok sayıda adres ve iş yerinde eş zamanlı arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

Suç örgütüyle bağlantılı ve para aklama trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 23 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdüğü kamuoyuna duyuruldu.