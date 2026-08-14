Alihan Kuriş'in yakalanma anının perde arkası ortaya çıktı! Evdeki gizli bölmeden çıktı

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 37’ye yükseldi.

GİZLİ BÖLMEDE KISKIVRAK YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş’in ilk adresine giden güvenlik güçleri, şüphelinin cep telefonunu evde bırakarak kaçtığını belirledi. Takibi sürdüren ekipler, Kuriş’in saklandığı ikinci adrese baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı aramada fark edilen özel bir gizli bölmede saklanan Kuriş, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 ayrı noktada arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 9 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

FETÖ MODELİYLE BİREBİR AYNI GİZLİLİK VE TEŞKİLATLANMA

Soruşturmada elde edilen bulgular, yapılanmanın FETÖ/PDY ile birebir örtüşen örgütlenme ve hücre sistemi yöntemleri kullandığını ortaya koydu:

Hiyerarşik Yapı: Bölge ve mıntıka sorumlulukları ile komisyon sistemi üzerinden katı bir yapılanma oluşturulduğu belirlendi.

Şifreli Haberleşme ve Kurye: WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların yasaklandığı, şifreli e-posta sistemlerinin ve takip edilmemek adına hayati talimatlar için "ulak" adı verilen özel kuryelerin devreye sokulduğu tespit edildi.

Kişisel Veri Kaydı: Mensuplara ilişkin tüm bilgilerin şifreli özel yazılımlarda tutulduğu saptandı.

Diyalog Faaliyetleri: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine ABD yapılanmasından heyet gönderildiği, yurtlarda hatim okutulduğu ve Almanya yapılanması VIKZ üzerinden benzer diyalog faaliyetlerinin yürütüldüğü iddia edildi.

MASAK RAPORU: 100 MİLYAR TL YURT DIŞINA KAÇIRILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde; Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı şahıs ve paravan şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan devasa bir tutarın yurt dışına transfer edilerek aklandığı belirlendi.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ: "FAALİYETLERİ KÖLN'E TAŞIYACAKLARDI"

Operasyonun perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Alihan Kuriş, 2016'da bu örgütün başına geçti ve faaliyetler büyük bir gizlilikle yürütülmeye başlandı. Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık dev bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina bittiğinde faaliyetlerin tamamını oraya kaydırmayı planlıyorlardı. Bu operasyon, örgütün finansal ve suç ayaklarına yönelik uzun süredir titizlikle yürütülen bir çalışmanın sonucudur."