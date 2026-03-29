Alkollü aday sürücü ehliyeti kaptırdı: "Avukatım" diyerek çıkıştı

Denetim noktalarından birinde durdurulan ve aday sürücü olduğu belirlenen bir kadın sürücü, alkolmetre ölçümüne tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, aday sürücüler için belirlenen 0.20 promil sınırının üzerinde alkollü olduğu saptandı. Ölçüm sonrası kendisini "avukat" olarak tanıtan ve görüntülenmesine tepki gösteren sürücünün ehliyeti, ilgili trafik kanunu uyarınca iptal edildi.

PLAKASIZ ARAÇ VE DİĞER İHLALLER

Denetimlerin bir diğer ayağında ise plakasız olarak trafiğe çıkan bir araç durduruldu. Sürücü, plakasını yeni çıkardığını ancak henüz taktıramadığını iddia etse de yasal işlem uygulanmasından kaçamadı.

674 BİN LİRALIK CEZAİ İŞLEM

Gerçekleştirilen kapsamlı uygulamada toplam 214 sürücü kontrol edildi. Denetimlerin sonucunda ortaya çıkan bilanço şu şekilde oldu:

Alkollü araç kullanımı: 5 sürücü

Ehliyetsiz araç kullanımı: 4 sürücü

Çeşitli trafik ihlalleri: 39 sürücü

Toplam 48 sürücüye çeşitli maddelerden 674 bin 431 lira tutarında idari para cezası kesildi. Emniyet birimleri, kentteki huzur ve güven ortamının tesisi için trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.