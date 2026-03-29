Alkollü aday sürücü ehliyeti kaptırdı: "Avukatım" diyerek çıkıştı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü alkol ve belge denetimlerinde yasal sınırları aşan sürücülere geçit vermedi.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Denetim noktalarından birinde durdurulan ve aday sürücü olduğu belirlenen bir kadın sürücü, alkolmetre ölçümüne tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, aday sürücüler için belirlenen 0.20 promil sınırının üzerinde alkollü olduğu saptandı. Ölçüm sonrası kendisini "avukat" olarak tanıtan ve görüntülenmesine tepki gösteren sürücünün ehliyeti, ilgili trafik kanunu uyarınca iptal edildi.

PLAKASIZ ARAÇ VE DİĞER İHLALLER

Denetimlerin bir diğer ayağında ise plakasız olarak trafiğe çıkan bir araç durduruldu. Sürücü, plakasını yeni çıkardığını ancak henüz taktıramadığını iddia etse de yasal işlem uygulanmasından kaçamadı.

674 BİN LİRALIK CEZAİ İŞLEM

Gerçekleştirilen kapsamlı uygulamada toplam 214 sürücü kontrol edildi. Denetimlerin sonucunda ortaya çıkan bilanço şu şekilde oldu:

  • Alkollü araç kullanımı: 5 sürücü
  • Ehliyetsiz araç kullanımı: 4 sürücü
  • Çeşitli trafik ihlalleri: 39 sürücü

Toplam 48 sürücüye çeşitli maddelerden 674 bin 431 lira tutarında idari para cezası kesildi. Emniyet birimleri, kentteki huzur ve güven ortamının tesisi için trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Adana Trafik cezaları trafik denetimleri
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
İran, Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadı
İçi yolcu dolu metrobüs bir anda alev aldı
İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında bebek cesedi bulundu
"Ülkeler artık taahhüt değil uygulama bekliyor"
''Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz''
Ankara'da 'sahte sevgili' çetesi çökertildi
İşte ekran başında geçirdiğimiz süre...
Çok Okunanlar
Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı
Gazete manşetleri 29 Mart Pazar Gazete manşetleri 29 Mart Pazar
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
Eksik gelir beyanlarına yapay zeka ile denetim kıskacı Eksik gelir beyanlarına yapay zeka ile denetim kıskacı