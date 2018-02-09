Ülkemizde de hizmet veren Alman lastik firması Continental, skandal bir videoya imza attı. Türkiye'de de faaliyet gösteren markanın Almanca tanıtım sitesinde yayınlanan videoda Türkiye resmen haritadan silindi ve Akdeniz'de adeta sulara gömüldü. Markanın bu videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Alman lastik firması Continental konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz" dedi.

Ülkemizde de hizmet veren Alman lastik firması Continental, skandal bir videoya imza attı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir video büyük tepki çekti.



Videonun özellikle sosyal medya üzerinde tepki çekmesinin sebebi ise Continental’in Almanca sitesinde yer alan bir tanıtım videosu. Markanın Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.







Videoda Türkiye adeta silinirken Kıbrıs’ın olması dikkat çekti. Marka sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar markanın farkında olmayan bir hata yaptığını öne sürerken bazı kullanıcılar Continental’in kasten Türkiye’yi haritadan sildiğini ifade etti.



"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"



İnternet üzerinde Continental firmasını boykot etme kampanyaları başlatıldı. Continental firması konu hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:



''Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz.



Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.



Saygılarımızla,

Continental''



ulusal.com.tr