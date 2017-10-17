Alman polisi sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya destek verdi. Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi.

Frankfurt Polisi'nin resmi Twitter hesabından skandal bir açıklama yapıldı. Atılan tweete terör örgütü PKK'ya destek mesajı yer aldı.



Twitter'da “Bu akşam "Öcalan'a Özgürlük ve Kürdistan'da Barış' konulu eylemde sizin için görevde olacağız" yazan Frankfurt polisine tepki yağdı.



Tepkiler üzerine yanıt veren Frankfurt polisi "Burada övgü nerede? Bu izinli, resmi bir gösteri" yazdı.



Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi.







ulusal.com.tr