Alman Profesörden Tarihi Çağrı: NATO’nun Sonu Geldi, Yüzümüzü Avrasya ve Türkiye'ye Dönmeliyiz!

Ukrayna savaşını "ABD'nin 20 yıllık stratejisinin ürünü olan bir vekalet savaşı", Avrupa'nın Rus gazından koparılmasını ise "intihar" olarak nitelendiren Guérot; "NATO tarihsel ömrünü tamamladı. Bağımsız bir Avrupa için Paris, Moskova ve İstanbul arasında güçlü bir barış ekseni kurulmalıdır" dedi.

Avrupa Barış Projesi'nin öncülerinden Prof. Dr. Ulrike Guérot, DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansına katıldı. Konuşmasında küresel jeopolitik dengelerdeki büyük dönüşüme ve Avrupa'nın stratejik geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "NATO'suz ve tarafsız bir Avrupa" hedefiyle lobi faaliyetleri yürüttüklerini belirten Guérot, tek kutuplu Atlantikçi dünyanın hızla çöktüğünü, dünyanın BRICS eksenli yeni bir sisteme geçiş yaptığını söyledi.



"Ukrayna Savaşı ABD'nin 20 Yıllık Stratejisinin Ürünü"

NATO'nun, Berlin duvarının yıkılmasının ardından Doğu'ya genişlememe sözünü tutmadığını hatırlatan Alman akademisyen, Ukrayna'da yaşanan çatışmaların önceden hazırlanmış bir vekalet savaşı olduğunun altını çizdi. Çatışmaların kökeninin 2004 yılındaki "Turuncu Devrim"e kadar uzandığını belirten Guérot, "Bu savaşın büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlandığını ve yaklaşık 20 yıllık bir stratejinin ürünü olduğunu söylememiz gerekiyor. Avrupa, diplomasi yürütmeyerek ve askeri bir zafer kazanmaya çalışarak adeta intihar ediyor" ifadelerini kullandı.



"NATO'nun Tarihi Ömrü Doldu, Yeni Duvar Kiev'e Çekiliyor"

Varşova Paktı'nın dağılması ve Rusya'nın askeri birliklerini çekerek sözlerini tutmasına rağmen Batı'nın yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü ifade eden Guérot, "Tarihi tekrar ediyoruz. Berlin duvarını yeniden inşa edip 1000 kilometre doğuya, bugün Kiev'e taşımış durumdayız. Avrupa kıtasını birbirinden ayırıyoruz" dedi.

Avrupa'nın Rus gazından vazgeçip Amerika'dan kaya gazı almasını "tam anlamıyla intihar" olarak vurgulayan Prof. Dr. Guérot, Avrupa ve özellikle Almanya'nın izlediği politikaları "gülünç" olarak nitelendirdi. Guérot'ya göre tek çözüm, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olarak tarihsel ömrünü tamamladığını kabul etmektir.



"Yüzümüzü Avrasya'ya ve Türkiye'ye Dönmeliyiz"

Küresel dönüşümde Doğu ile Batı arasında bir geçiş noktası olan Türkiye'nin üstlendiği jeostratejik rolün son derece kritik olduğuna dikkat çeken Guérot, Avrupa'nın kurtuluş reçetesini şöyle açıkladı:

"Benim için vazgeçilmez olan şudur: Avrupa yüzünü Avrasya'ya, Doğu'ya ve Türkiye'ye çevirmelidir ve ardından tarafsız bir konuma gelmelidir. Avrupa ancak kendi kültürünü yeniden keşfederek diplomasiye, Avrasya'ya ve Doğu'ya yönelen yeni bir siyaset geliştirebilir. Türkiye ve özellikle İstanbul, bu etkileşimin platformu olmaya son derece uygun bir konumdadır."



İsrail'in Gazze'deki Katliamlarına Sert Tepki: "Bu Bir Soykırımdır"

Konuşmasında Filistin'de yaşananlara ve İsrail'in hukuk tanımaz tavrına da geniş yer ayıran Prof. Dr. Guérot, İsrail'in Filistin halkına yönelik ayrımcı yasalarına ve Gazze'deki sivil katliamlarına sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler raporlarına yansıyan 20 binden fazla çocuğun ölümü ve 40 binden fazla çocuğun sakat kalması gerçeğini hatırlatan Guérot, "Artık bunun bir soykırım olduğunu söyleyebiliriz. Gazze'de yaşananlar Avrupa adına bir utançtır" dedi.

Avrupa Birliği'nin İsrail ile ortaklık anlaşmalarını durdurmamasını ve silah sevkiyatlarının sürmesini eleştiren Guérot, Almanya'da "antisiyonizm ile antisemitizmi bilinçli biçimde özdeşleştirme" çabalarını entelektüel açıdan son derece zayıf ve tehlikeli bir eğilim olarak değerlendirdi.



Yeni ve Çok Kutuplu Dünya İçin Üçlü Eksen: Paris - Moskova - İstanbul

ABD politikalarının peşinden gitmenin barış anlaşmaları yerine ülkeleri ticari pazarlıkların nesnesi haline getirdiğini vurgulayan Guérot, çok kutuplu dünyada ABD'ye bağımlı olmayan bir Avrupa vizyonu için tarihi bir öneri sundu:

"Şahsen ben bugün birlikte çalışması gereken üç büyük başkentin Paris, Moskova ve İstanbul olduğunu düşünüyorum. Eğer bu metropoller arasında böyle üçlü bir işbirliği modeli kurabilirsek ve güçlü bir barış düzeni inşa edebilirsek; özgürleşmiş, çok kutuplu dünyada rol oynayabilen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmayan bir Avrupa yaratabiliriz."