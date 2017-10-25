Atatürk Havalimanı'na gelen Alman yolcuların valizleri K-9 köpekleri ile arandı.
Türkiye'den Almanya'ya giden yolcuların aranmasından sonra, şimdi de Almanya'dan gelen yolcular arandı.
Yolcular önce passaport kontrolünden geçti.
Valizlerini almak için geldikleri gümrüklü bölgede narkotik köpekleriyle bagajları arandı.
ulusal.com.tr
Türkiye'den Almanya'nın Münih Kentine giden Türk yolcuların aranmasına Türkiye aynı şekilde yanıt verdi. Almanya'dan Türkiye'ye gelen yolcuların valizleri K-9 köpekleri ile arandı
Atatürk Havalimanı'na gelen Alman yolcuların valizleri K-9 köpekleri ile arandı.
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