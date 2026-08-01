Almanlar Türk firmasını konuşuyor: Münih'e dev yatırım!

Taşyapı Türkiye’de Japon standartlarını esas alan depreme dayanıklı yapılarıyla öne çıkan, Ercan Havalimanı’nı yeniden inşa ederek Kuzey Kıbrıs’ın ulaşım ve turizm kapasitesine önemli katkı sağlayan Taşyapı, bu kez Almanya’daki projesiyle gündeme geldi.

Türk şirketinin Münih’te hayata geçirmeye hazırlandığı yatırım, Alman basınında geniş yer buldu. Proje, mimari yaklaşımı ve bölgeye kazandıracağı yeni yaşam alanlarıyla dikkat çekti.

JAPON STANDARTLARINDA DEPREM GÜVENLİĞİ

Yurt içinde ve yurt dışında birçok büyük projeye imza atan Taşyapı, son dönemde özellikle yüksek mühendislik standartları gerektiren yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Şirketin İstanbul Şişli’de geliştirdiği projede, mevcut deprem yönetmeliklerinin ötesine geçen ve Japonya’daki ileri yapı kriterlerini esas alan bir model uygulanıyor.

Deprem güvenliğinin yanı sıra yeşil alan, kültür, sanat ve sosyal yaşam unsurlarını bir araya getiren proje, kentsel dönüşüm alanında örnek yatırımlardan biri olarak gösteriliyor.

ERCAN HAVALİMANI İLE KIBRIS'A DEĞER KATTI

Taşyapı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeniden inşa ettiği Ercan Havalimanı da şirketin dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

Yeni terminal binası, artan yolcu kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla hizmete giren havalimanı; turizm, ticaret ve istihdam açısından Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli katkı sağladı.

Ercan Havalimanı, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan kapısını büyüten stratejik bir proje olarak öne çıktı.

MÜNİH'TEKİ PROJE ALMAN BASININDA

Türkiye, KKTC, Balkanlar ve farklı ülkelerde projeler gerçekleştiren Taşyapı’nın Almanya’daki yeni yatırımı, şirketin Avrupa’daki büyüme hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Münih’te hayata geçirilmesi planlanan projenin Alman basınında gündeme gelmesi, Türk şirketinin uluslararası alandaki görünürlüğünü bir kez daha artırdı.

TÜRK FİRMALARI DÜNYADA SES GETİRİYOR

Taşyapı’nın Almanya’daki yatırımı, Türk firmalarının uluslararası pazarlardaki artan gücünü de ortaya koydu.

Türk şirketleri artık yalnızca yüklenici olarak değil; yatırımcı, proje geliştirici ve şehirlerin geleceğine yön veren önemli aktörler olarak dünya çapında ses getiriyor.

Taşyapı’nın Münih yatırımı da Türk mühendisliği ve yatırım gücünün Avrupa’daki yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.