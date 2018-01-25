Süddeutsche gazetesi ile Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan NDR ve WDR'nin ortak haberinde, Almanya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün 14 Kasım 2017 tarihinden beri arandığı ifade edildi

Almanya'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz’ü kasımdan bu yana aradığı bildirildi.



Süddeutsche gazetesi ile Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan NDR ve WDR'nin ortak haberinde, Adil Öksüz’ün 14 Kasım 2017'den beri Almanya genelinde arandığı belirtildi.



Haberde, tüm polis kurumlarına Adil Öksüz ile ilgili bilgi ve bulguları Federal Kriminal Daireye (BKA) bildirme talimatı verildiği ifade edildi.



Türk hükümetinin uzun zamandan beri Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunduğuna dair şüphesi olduğu ve ağustos ayında Almanya’ya nota vererek bilgi istediği aktarılan haberde, Türk medyasında çıkan haberlerde de Adil Öksüz’ün Baden-Württemberg veya Hannover’de görüldüğü yönünde haberler çıktığı anımsatıldı.



Haberde verilen ayrıntılarda, Alman kurumlarının Adil Öksüz’ün ülkeye giriş yaptığına dair bilgisi olmadığı, söz konusu kişinin saklandığıyla ilgili iddiaları kanıtlayacak ipucu bulunamadığı ve gerçek adıyla bir iltica talebinde bulunduğunun tespit edilemediği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öksüz’ün Almanya’da aranmasından dolayı Merkel’e teşekkür ettiği bilgisi paylaşılan haberde, Alman hükümetinin Türkiye’ye Adil Öksüz’e ilişkin şüphe unsurlarını ciddi bulduğunu aktardığı belirtildi.



Haberde, bu olayın, Almanya’nın Türkiye ile ilişkilerini adım adım iyileştirmesine ve Türkiye’de tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasına dönük olduğu yorumu yapıldı.



Türkiye’nin 2017 yılında 69 iade dosyası gönderdiği ifade edilen haberde, bunların 22’sinin FETÖ’ye ilişkin olduğu vurgulandı.