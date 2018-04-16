Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Amerika ve Rusya'yı, Suriye için adım atmaya çağırdı. Steinmeier, Alman hükümetine de Rusya ile ilişkilerde diplomatik çabalardan vazgeçmeme çağrısı yaptı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye'de düzenlenen hava operasyonunun ardından Washington ve Moskova'ya çağrıda bulundu.



Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Steinmeier, Rusya ve Amerika'yı Suriye için bir ilk adım atmaya çağırdı.



Almanya Cumhurbaşkanı, "Eğer Washington ve Moskova Suriye konusunda ortak bir yol bulamazsa, Suriye'deki durumun iyileşme şansı sıfır" diye konuştu.



Steinmeier, Rus ajan krizinin ardından Rusya ve Batı ülkeleri arasında gerilen ilişkileri de değerlendirdi. "Rusya ve Batı arasında dört nala giden yabancılaşma da bizi bir o kadar endişelendirmeli" şeklinde konuştu. Alman hükümetinin bu yabancılaşmayı tersine çevirmek için sorumluluk alması gerektiğini söyledi.



Almanya Cumhurbaşkanı, "Kremlin ile doğrudan görüşmelerle yapmaktan vazgeçmemeliyiz" dedi.



ulusal.com.tr