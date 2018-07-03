Almanya'da hükümet ortakları arasında krize dönüşmek üzere olan sığınmacılar konusunda anlaşmaya varıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 4 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Horst Seehofer, istifasını geri çektiğini duyurdu. Merkel de “Bu iyi bir uzlaşma” yorumunu yaptı.

Almanya'da hükümette krize neden olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri arasındaki mülteci politikalarına ilişkin görüş ayrılığı giderildi.



CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer Berlin'de dün akşam bir araya geldi. Saatler süren görüşme uzlaşma ile sonuçlandı.



4 saat süren görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Seehofer, istifasını geri çektiğini duyurdu.Seehofer, "Net bir şekilde anlaştık ve İçişleri Bakanı olarak görevime devam edeceğim” dedi.



Seehofer, Merkel ile kaçak göçü önleme konusunda anlaştıklarını da belirtti.



Ancak Almanya-Avusturya sınırında mülteciler için yeni transit merkezler oluşturulmasını kapsayan uzlaşma bu kez muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı. Koalisyonun diğer ortağı SPD de anlaşmadan memnun değil.



Anlaşmaya temkinli yaklaşan Sosyal Demokrat Parti yetkilileri bu konuda tartışmaya ihtiyaç duyduklarını açıkladı.



ulusal.com.tr