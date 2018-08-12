Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Almanya'dan sert tepki geldi. Türkiye'ye destek açıklaması yapan Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaeir, ABD'nin İran ambargosu ve Trump'ın Türkiye'ye karşı uyguladığı ek çelik ve alüminyum gümrüklerini reddettiklerini söyledi.

Amerika'nın İran ambargosu ve en son Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier sert tepki gösterdi.



Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi BildAmSonntag'a konuşan Altmaier, Amerikan yaptırımlarına karşı Türkiye'ye destek açıklaması yaptı.



Washington'un ticret ilişkileirmizi dikte etmesine izin vermeyeceğiz diyen Alman Bakan, bu nedenle ran'ın nükleer silah üretmemesi için Viyana Nükleer Anlaşması'na bağlı olmaya devam ediyoruz. Bütün Alman şirketleri halen İran'da istediği kadar yatırım yapma iznine sahip. Ancak bir çok şirket, kendisini ABD'de refinanse eden bankaların kredisine muhtaç. Bu sorunlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.



Altmaier, Trump'ın Çin ve Türkiye'ye karşı uyguladığı ek gümrüklerle ilgili sorulan soruyu da yanıtladı. Alman Bakan, soruya "bu ticaret savaşı, ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor, yıkıyor ve yeni belirsizlikler yaratıyor. Tarih çok net gösterdi: ticaret savaşlarında en çok tüketiciler zarar görüyor, çünkü ürün fiyatları artıyor" yanıtını verdi.



Amerikan yaptırımlarına karşı Türkiye'nin yanında olduklarını söyleyen Almanya Ekonomi Bakanı, "Türkiye Avrupa'da güvenlik ve güvenirliği temsil ediyor ve Ankara ile göç konusunda son derece başarılı bir işbirliğimiz var. Türkiye'de seçimler bitti ve şimdi tekrar sükunete ve nesnelliğe dönme fırsatımız var" şeklinde konuştu.





ulusal.com.tr

