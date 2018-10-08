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Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger: "Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz"

Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaderi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Burger, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz.” diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler; #cemal kaşıkçı #dışişleri #almanya
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