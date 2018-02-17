"Müttefiklerimiz Suriye'de savaşın eşiğinde". Bu yorum Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi.
Gabriel, Münih Güvenlik Konferasnında yapığı konuşmada, isim vermeden Türkiye ve Amerika'nın Suriye'de bir savaşın eşiğine geldiğini söyledi.
Gabriel, "Yakın müttefiklerimiz Suriye’de savaşın eşiğinde. Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki nükleer gerginlik Olimpiyat Oyunları sayesinde geçici olarak sakinleşti. Çin’in yükselişi, Rusya’nın etkinliği ve ulusalcılık ve korumacılığın yükselişte olması da bu tehlikeyi artırıyor" diye konuştu.
Gabriel'in gündeminde Die Welt Muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması da vardı. Dışişleri Bakanı, Yücel'in tutukluluğunun Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesindeki tek engel olmadığını söyledi.
Türkiye ile birçok konuda görüş ayrılıkları olduğunu söyleyen Sigmar Gabriel, "Sorunları Türkiye ile resmi temasları sürdürmeden halledemeyiz" diye konuştı.
ulusal.com.tr
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