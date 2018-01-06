Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel'in serbest kalmaması durumunda Türkiye'ye silah ve savunma sanayisi ihracatının yapılmayacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını belirtti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye - Almanya ilişkilerindeki tüm zorlukları aşmayı görev bildiklerini söyledi.



Gabriel, Almanya’nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemini vurguladı.



Bakan Gabriel, Spiegel dergisine verdiği mülakattan farklı yorumlar çıkarılmasını da eleştirerek Türkiye'ye silah ve savunma sanayi ihracatının Deniz Yücel meselesi ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.



Gabriel, Deniz Yücel'in serbest kalmaması durumunda Türkiye'ye silah ve savunma sanayisi ihracatının yapılmayacağı yönündeki yorumların doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



İfadeleri doğru okuyunca benim bunu söylemediğimi orada tespit edeceksiniz. Almanya'daki mevzuat gereğince NATO ortakları arasında silah ihracatı kısıtlaması belirli koşular altında olabilir. Oradaki alıntıyı doğru okumanızı tavsiye ederim. Deniz Yücel konusuyla silah ihracatını birbirine karıştırılmamalı. Ben hiç bir şekilde karıştırmadım.



Suriye'de terör örgütü IŞİD ile mücadele eden Türk askerlerinin şehitler verdiğini kaydeden Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türk tanklarının yoluna döşenen mayınlar nedeniyle askerlerin hayatını kaybetmeleri söz konusu. Almanya'da buna uygun savunma teçhizatları bulunması durumunda bunu ihraç etmeyecek miyiz? Böyle bir şey düşünülmesi mümkün değil. Alman askerleri de yurt dışı operasyonlarda görev almakta. Bu gibi durumlarda böyle bir ikilem söz konusu biz bu teçhizatı tedarik etmezsek ortağımız için tehlikeye yol açmış oluruz. Ahlaki bir sorumluluğumuz söz konusu bu koruyucu teçhizatları ortağımıza sunmak konusunda. Önümüzdeki süreçte bu soruları yakında tekrar ele alacağız. İki konu birbirine karıştırılmamalıdır ve ben de bunu böyle ifade etmedim. Türk yargı sistemi bağımsız yargı sistemi olarak yargıdan görülen bir konunun harici konularla birlikte görülmesini kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.