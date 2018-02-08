Almanya Esslingen'de evlerinde karbonmonoksitten zehirlendiği belirtilen Turgay Öztürk, Filiz Öztürk, Mert Öztürk ve Minel Öztürk'ün cenazeleri, memleketleri Trabzon'da toprağa verildi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentinde evlerinde ölü bulunan 4 kişilik Türk ailenin cenazeleri, memleketleri Trabzon'da toprağa verildi.



Turgay (29), eşi Filiz (29), çocukları Mert (4) ve Minel Öztürk (3) için Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi'ndeki Çal İlkokulu'nun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Öztürk ailesinin yakınlarının yanı sıra Vali Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, AKP İl Başkanı Haydar Revi, eski Trabzon milletvekillerinden Faruk Özak ve Volkan Canalioğlu, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.



Vali Yavuz ve diğer yetkililer, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.



Cenazeler, burada İl Müftüsü Keramettin Demir'in kıldırdığı namazların ardından, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Turgay Öztürk'ün babası İbrahim Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını belirterek,"Söyleyecek bir kelime bulamıyoruz, evlatlarımızı toprağa vereceğiz." dedi.



Öztürk, oğlu ile son görüşmesinin sorulması üzerine, "Cumartesi gün boyu birlikteydik. Pazar günü görmedik, pazartesi sabah erkenden çocukları ölü halde ..." diye konuştu.



Turgay, eşi Filiz ile çocukları Mert ve Minel Öztürk, 5 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmuştu. Reutlingen polisinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin karbonmonoksitten zehirlendiği belirtilmişti.