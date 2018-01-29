Almanya'da PKK'lıların Afrin protestosuna gurbetçiler müdahale etti

Almanya Gelsenkirchen'de PKK'lıların Afrin protestosuna gurbetçiler müdahale etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine müdahalesi sonrası Almanya'da terör örgütü yandaşları eylem düzenledi.



Gelsenkirchen'de toplanan PKK yandaşları Türkiye aleyhine sloganlar attı.



Eylemde olay çıkmaması için 300'ün üzerinde polisin görev aldığı öğrenildi.





Gurbetçilerimiz ise eyleme tepki gösterdi

Eylemin yapıldığı alanın yanında toplanan grubetçilerimiz de dev bir Türk Bayrağı açtı ve sloganlarla Afrin operasyonuna destek oldu.



"En büyük asker bizim asker, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan gurbetçilerimiz, terör yandaşlarının sesini bastırdı.



Gurbetçilerimizin eylemine Almanya'da yaşayan Suriyeliler de destek verdi.





ulusal.com.tr





