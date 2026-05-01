Almanya'da camiye çirkin saldırı: Girişe domuz kafası bırakıldı

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Memmingen kentinde DİTİB’e bağlı camiye saldırı düzenlendi. Cami girişine domuz kafası bırakılırken, avlu ve duvarlar kanla kirletildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Almanya'da camiye çirkin saldırı: Girişe domuz kafası bırakıldı
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Memmingen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Memmingen Merkez Camii’ne yönelik saldırı tepki çekti.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, caminin girişine domuz kafası bıraktı. Saldırganların ayrıca cami avlusunu, pencerelerini ve kapısını kanla kirlettiği belirtildi. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaştı.

Saldırı, sabah namazı için camiye gelen cemaat tarafından fark edildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından cami derneği yönetimi, faillerin bir an önce bulunarak cezalandırılmasını talep etti.

Yetkililerden olayın İslam karşıtı bir saldırı olarak nefret suçu kapsamında değerlendirilmesi istenirken, polis ekipleri görgü tanıklarının kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

