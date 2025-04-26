Almanya'da kan davası dehşeti: Ailesinin gözü önünde katledildiler

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında, kan davası nedeniyle 4 yıl boyunca takip edilen Süleyman Sağman ve damadı Hüseyin Sağman, ailelerinin gözü önünde öldürüldü. Katilin Almanya'ya iltica ettiği ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Almanya'da kan davası dehşeti: Ailesinin gözü önünde katledildiler
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Şırnak'ta başlayan husumet Almanya’da kanlı bir şekilde son buldu. 19 Nisan'da Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Süleyman Sağman ve 28 yaşındaki damadı Hüseyin Sağman, evlerinin önünde aile bireylerinin gözleri önünde vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sağman ailesi memleketleri Şırnak'ta işlenen cinayet nedeniyle Almanya'ya kaçtı. Ancak 2021'de işlenen cinayet 'kan davasına' neden oldu ve peşlerini bırakmadı. 

Akşam'ın haberine göre, Bad Nauheim Kasabası'nda evlerinin kapılarının önünde, ailesinin gözü önünde katledildiler. Öte yandan kayınpeder ve damadın 2023 yılında kaçak yollarla iltica ettikleri belirlendi.

KATİL DE KAÇAK YOLLARLA ALMANYA'YA GELMİŞ

Cinayeti işleyen zanlının, Şırnaklı 28 yaşındaki bir genç olduğu öğrenildi. Şüphelinin de kaçak yollarla Almanya'ya geldiği ve iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında zanlının iki ağabeyi, "öldürme talimatı vermek ve teşvik" suçlamalarıyla üç gün önce gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ise önceki gün yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, işlediği suçu itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin ile Süleyman Sağman'ın cenazesi memleketi İdil'e getirilerek defnedilecek.

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