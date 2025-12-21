Almanya’da trenin altında kalan Türk kadın hayatını kaybetti

Fürth’te yaşayan Özlem Yıldırım’dan acı haber geldi. 36 yaşındaki Yıldırım, raylar üzerinde bulunduğu sırada trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Gaziantepli Yıldırım ailesinin üç çocuğundan biri olan Özlem Yıldırım’ın, psikolojik rahatsızlık nedeniyle Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Almanya’da doğup büyüyen Yıldırım’ın, yüksekokul mezunu olduğu ve bir şirkette çalıştığı belirtildi.

Yıldırım’ın kardeşi Ertuğrul Yıldırım, kız kardeşinin iş yoğunluğu ve stres nedeniyle psikolojik tedaviye başladığını ifade etti. Olay günü Özlem Yıldırım’ın tedavi gördüğü hastaneden eve geldiğini, ancak eve girmeden yeniden hastaneye dönmek isterken tren rayları üzerinde yürüdüğü sırada kazanın meydana geldiğini aktardı.

Ertuğrul Yıldırım, “Dertler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Kız kardeşim dertlerini bizimle daha fazla paylaşsaydı, bu kadar ağır bir süreç yaşamazdı” dedi.

Özlem Yıldırım’ın cenazesinin, 22 Aralık Pazartesi günü DİTİB Fürth Mevlana Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, memleketi Gaziantep’te aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.