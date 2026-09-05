Almanya'da Türkleri hedef alan silahlı baskın! Hamburg'da 2 kişi öldürüldü

Hamburg Uluslararası Fuar Merkezi karşısındaki adreste art arda patlayan silahların ardından Alman polisi ve savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, saldırının organize suç örgütleri arasındaki kanlı bir iç hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

OTOPARKTA VE BİNA İÇİNDE KURŞUN YAĞMURU

Kanlı saldırı, Lagerstrasse Caddesi üzerindeki iş merkezi kompleksinde 1 Eylül gecesi meydana geldi:

Kısmen maskeli 8 ila 10 kişilik bir grubun komplekse girmesinin hemen ardından peş peşe silah sesleri duyuldu.

Olay yerine ulaşan ekipler, otoparkta ağır yaralı haldeki 47 yaşındaki Türk vatandaşını kurtarmak için yoğun çaba gösterdi ancak yaralı şahıs müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Binada arama yapan özel harekat ve polis ekipleri, başından vurulmuş 33 yaşındaki ikinci Türk vatandaşının cansız bedenine ulaştı.

Kurşunun başını sıyırmasıyla yaralanan 48 yaşındaki diğer Türk vatandaşı ise kendi imkanlarıyla Hamburg Üniversite Hastanesi'ne (UKE) ulaştı; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İSMAİL ÖZEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: SALDIRIYLA HİÇBİR İLGİM YOK

Saldırının gerçekleştiği Lagerstrasse 11 numaralı yerleşkede eski profesyonel boksör ve Universum Boxing'in sahibi İsmail Özen’in boks kulübünün de yer alması dikkat çekti.

Avukatı aracılığıyla açıklama yayımlayan Özen, silahlı saldırının kendisiyle hiçbir temasının bulunmadığını, olayın kendi şirketine ait bölümlerde gerçekleşmediğini ve ölen şahısları tanımadığını kamuoyuna duyurdu.

Aynı komplekse 26 Haziran gecesi el bombası atıldığı ve temmuz ayında Özen'i hedef alan hakaret içerikli pankartların asıldığı bilinirken, polis geçmiş olaylar ile bu kanlı infaz arasında doğrulanmış bir bağ bulunmadığını bildirdi.

SAVCILIKTAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ VE İÇ HESAPLAŞMA ŞÜPHESİ

Olay yerindeki kovanlar, silahlar ve otoparktaki şüpheli araçlar adli incelemeye alındı.

Soruşturmayı Hamburg Cinayet Masası (LKA 41), Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Hamburg Savcılığı ortak yürütüyor.

Savcılık değerlendirmesinde, cinayetlerin suç örgütü içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığına dair güçlü bulgular olduğu kaydedilirken, maskeli saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için operasyonlar devam ediyor.