Almanya’dan tepki çeken FETÖ kararı: “Sosyal grup” sayıldı, iadesi reddedildi

Almanya’da bir idari mahkeme, Türkiye’deki FETÖ davalarında hüküm giyen bir kişinin sınır dışı edilmesine yönelik kararı iptal etti. Sigmaringen İdari Mahkemesi, FETÖ davalarının orantısız ve ayrımcı olduğunu ileri sürerek, Almanya’ya iltica eden şahıs lehine hüküm verdi.

KEYFİ CEZALANDIRMA DİYEREK KORUDULAR

FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt’un yönettiği Nordic Monitor sitesinde yer alan bilgilere göre mahkeme, 24 Kasım 2025 tarihli kararında, FETÖ üyelerinin “hapis cezalarını çektikten sonra dahi yeni ceza davaları, keyfi cezalandırma ve siyasi amaçlı hedef alınma riski altında oldukları” iddiasında bulundu. Bu nedenle, söz konusu davaların iltica hukuku kapsamında uluslararası koruma gerektirdiğini belirtti.

Karar doğrultusunda, daha önce Türkiye’de FETÖ üyeliğinden ceza alan bir kişinin Almanya’ya iadesine yönelik emir iptal edildi; şahsa sığınma ve mülteci statüsü verildi.

15 TEMMUZ’DAN SONRA TUTUKLANDI

1965 doğumlu olan FETÖ hükümlüsünün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak 8 yıldan fazla hapis cezası aldığı, cezasının infazı sonrası şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı bilgisi aktarıldı. Şahıs, Ekim 2023’te Almanya’ya giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise Ağustos 2024’te başvuruyu reddetmişti. Daire, başvuru sahibinin ayrıldığı dönemde zulme uğramadığı, cezai süreçlerinin tamamlandığı ve devam eden bir soruşturma olduğuna dair somut kanıt bulunmadığını savundu. Ayrıca kişinin yasa dışı yollarla değil, geçerli pasaportla Türkiye’den çıkmış olmasını da tehdit altında olmadığı şeklinde değerlendirdi.

‘SOSYAL GRUP’ TANIMIYLA KORUMA

Sigmaringen İdari Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin görüşüne aykırı karar vererek, FETÖ üyelerinin Alman iltica yasası kapsamında korunan bir “sosyal grup” olduğunu öne sürdü. Mahkeme, davacının önceki mahkumiyetinin ayrımcı ceza niteliği taşıdığını iddia etti.

Mahkeme ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 5 bin 800’den fazla FETÖ sanığı lehine verdiği ihlal kararlarının da bu değerlendirmeye dayanak oluşturduğunu belirtti. AİHM kararlarında, ByLock başta olmak üzere örgüt üyeliğine ilişkin birçok delilin göz ardı edildiği biliniyor.

