Alparslan Kuytul dosyasında kan donduran ifadeler! Elektroşoklu işkence ve 7 milyon dolarlık senet

Günlerce alıkonulduğunu, elektroşok ve ağır darp altında yaklaşık 30 senet karşılığı 6-7 milyon dolar imzalatıldığını belirten Sarısaçlı; ailesiyle tehdit edilerek savcılıkta yalan ifade vermeye, kurgu videolar çekmeye ve YouTube canlı yayınlarında Furkan yapılanmasını aklamaya zorlandığını öne sürdü.

ELEKTROŞOKLU İŞKENCE VE MİLYON DOLARLIK SENETLER

İş yerinden çıktıktan sonra maskeli kişilerce zorla araca bindirilerek kaçırıldığını anlatan Koray Sarısaçlı, kafasına ve bileklerine elektroşok verildiğini, el ve ayakları bağlanarak günlerce inşaat banyosunda ve hücre evlerinde darp edildiğini söyledi.

Ölüm ve ailesine zarar verme tehditleri altında dolar cinsinden yaklaşık 30 ayrı senet doldurmaya zorlandığını belirten Sarısaçlı, toplam meblağın 6 ila 7 milyon doları bulduğunu ifade etti. İfadelerde ayrıca Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal’daki villa ve Yumurtalık’taki yazlık üzerinde tasarruf yetkisi sağlayan genel vekaletnamenin de zorla istendiği bilgisi yer aldı.

ADLİYE OTOPARKINDA TALİMAT VE ZORLA CANLI YAYIN

Soruşturma dosyasında, serbest bırakılma şartı olarak adli makamları ve kamuoyunu yanıltma planlarının devreye sokulduğu öne sürüldü. Sarısaçlı, kendisine gönderilen aklama metnini kamera karşısında 3-4 kez çekmek zorunda kaldığını, 21 Eylül'de Adana Adliyesi otoparkında savcıya ne söylemesi gerektiğinin dikte edildiğini aktardı.

Savcılık ifadesinin hemen ardından Furkan Nesli Dergisi binasına götürülerek YouTube canlı yayınına çıkarıldığını anlatan iş insanı, kaçırılma olayının vakıfla ilgisi olmadığı yönünde zorla konuşturulduğunu ve kamuoyuna birliktelik mesajı vermek için sohbetlerde ön sıralarda oturtulduğunu dile getirdi.

AİLEYE TEHDİT VE KORUMA TALEBİ

Annesi, kız kardeşi ve çocuklarının açıkça ölümle tehdit edildiğini vurgulayan Sarısaçlı, 9 Kasım tarihli savcılık başvurusunda önceki ifadelerini baskı altında verdiğini belirterek can güvenliği olmadığı gerekçesiyle resmi koruma talep etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/56657 sayılı dosyasında yer alan kaçırma, işkence, tehdit, yağma ve sahte yayın kurgularına ilişkin iddialar çok yönlü olarak soruşturuluyor.