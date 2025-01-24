Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı. Gösteriye müdahale eden polis ekipleri 34 göstericiyi gözaltına aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alparslan Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

Ulus Meydanı'nda polisin ikazlarına uymayarak izinsiz eylem yapan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerine müdahale edildi. Polis ekipleri 34 göstericiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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