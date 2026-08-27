Alparslan Kuytul iddianamesinde kan donduran gizli tanık ifadesi! İzinsiz evlenen damada ev baskını ve darp

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen suç örgütü yapılanmasına yönelik operasyonun ardından hazırlanan iddianamede yer alan gizli tanık ifadeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Alparslan Kuytul iddianamesinde kan donduran gizli tanık ifadesi! İzinsiz evlenen damada ev baskını ve darp
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Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 şüphelinin tutuklandığı soruşturma dosyasında; örgüt içi cezalandırma mekanizmalarına ve izinsiz evlenen bir çiftin evine yapılan baskına dair çarpıcı iddialar yer aldı.

"ÖRGÜT İÇİNDE LİDERDEN HABERSİZ ÖDÜL DE CEZA DA VERİLEMEZ"

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan gizli tanık beyanlarına göre, yapılanma içerisindeki tüm cezalandırma eylemlerinin doğrudan örgüt liderinin talimatı ve onayıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Gizli tanık, yapı içinde hiç kimsenin liderin bilgisi veya onayı olmaksızın herhangi bir ödüllendirme ya da cezalandırma tasarrufunda bulunamayacağını kaydetti.

İZİNSİZ EVLENDİ DİYE EVİNE BASKIN YAPILIP DARP EDİLMİŞ

Dava dosyasında dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri örgüt içi evlilik baskısı oldu. Gizli tanık beyanında şu iddialara yer verildi:

Yapılanma içerisindeki bir kadın ile erkeğin birbirlerini severek evlenmek istedikleri ve örgütün sözde evlilik sorumlusunun bu duruma onay verdiği belirtildi.
Ancak Alparslan Kuytul'un söz konusu evliliğe karşı çıktığı ifade edildi.
Çiftin, Kuytul'un rızası olmamasına rağmen resmi nikahla evlenmesinin ardından damadın Adana'daki evine baskın düzenlendiği ve şahsın darbedildiği öne sürüldü.
Mağdur erkeğin olayın ardından korku ve baskı nedeniyle adli makamlara şikayette bulunamadığı aktarıldı.

İŞ İNSANI KORAY SARISAÇLI'NIN KAÇIRILMASI DA DOSYADA

Söz konusu tanık beyanlarının, 8 Eylül 2021'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın iş yerinden çıktığı sırada maskeli kişilerce zorla araca bindirilerek kaçırılması ve darbedilmesi davasıyla birleştirilen dosya kapsamında incelendiği öğrenildi. Kuytul hakkında kaçırma eylemini azmettirmek suçlamasıyla süren yargılamaya eklenen yeni delillerle birlikte davanın seyri derinleşiyor.

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