Alparslan Kuytul soruşturmasında dev operasyon! Levent Börek dahil 5 şirkete kayyum atandı

32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu ve Alparslan Kuytul ile eşinin de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi bulunan ünlü börek markası Levent Börek'in de yer aldığı 5 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

32 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Adana merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden Alparslan Kuytul ve eşi dahil olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

LEVENT BÖREK DAHİL 5 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Başsavcılığın yürüttüğü mali ve adli incelemeler doğrultusunda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 ticari işletmeye kayyum görevlendirmesi yapıldı. Kayyum atanan şirketler ve yetkilileri şunlar oldu:

MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: Mustafa Levent Tamtürk’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, Türkiye genelinde 200'ü aşkın şubesi bulunan "Levent Börek" markasını bünyesinde barındıran şirket.

Adana Gizem Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi Ltd. Şti.: Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu işletme.

Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu sağlık kuruluşu.

Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.: Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Ltd. Şti.: Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu firma.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlerin tüm hesapları ve finansal hareketleri üzerindeki mali denetim ile suç örgütüne yönelik çok yönlü adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.