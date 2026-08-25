Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar! Elektroşok, kaçırma ve "infaz grubu" iddiası
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alparslan Kuytul suç örgütü" soruşturmasında dosyadaki çarpıcı ifadeler ve tespitler gün yüzüne çıktı.
Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada; örgüt içi "infaz timi" kurulduğu, insan kaçırma, elektroşokla işkence ve milyonlarca dolarlık zorla senet imzalatma gibi ağır suçlamalar yer aldı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 35 TUTUKLAMA, 5 ŞİRKETE KAYYUM
Adana merkezli 6 ilde 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. Yargı sürecinde verilen kararlar:
35 Şüpheli Tutuklandı: Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 35 kişi cezaevine gönderildi.
Adli Kontrol ve Serbestlik: 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.
Kayyum ve Erişim Engeli: Yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyumu atanırken, örgütsel faaliyet yürüten 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İŞ İNSANI KORAY SARISAÇLI'NIN İFADESİ: "30 AYRI SENETLE 7 MİLYON DOLAR"
Soruşturma dosyasında en dikkat çeken delillerden birini kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’nın 6 ayrı ifadesi oluşturdu. Sarısaçlı’nın beyanlarında şu iddialar öne çıktı:
Günlerce Alıkonulma ve İşkence: Kaçırılarak günlerce bir hücrede tutulduğunu, darbedilip elektroşoka maruz bırakıldığını belirtti.
Milyonlarca Dolarlık Senet: Kendisine dolar cinsinden yaklaşık 30 ayrı senet imzalatıldığını, toplam meblağın 6-7 milyon doları bulduğunu ve tüm mal varlığı üzerinde vekalet alınmaya çalışıldığını aktardı.
Zorla Video Kaydı: Yapılanmayı aklamak amacıyla tehditle video kaydı çektirildiğini, talimatların doğrudan Alparslan Kuytul'dan geldiğinin söylendiğini kaydetti.
ÖRGÜT İÇİ "İNFAZ GRUBU" VE MALİ SUÇLAR MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasında yer alan diğer kritik suçlamalar:
Sözde Mahkeme ve İnfaz Grubu: Yapılanma içinde sorgulama ve cezalandırma yapan özel bir "infaz grubu" kurulduğu, kurallara uymayanların bu hücre tarafından şiddet ve baskıyla itirafa zorlandığı iddia edildi.
Mali Suçlar Dosyada: Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları da bulunuyor.