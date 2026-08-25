Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar! Elektroşok, kaçırma ve "infaz grubu" iddiası

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada; örgüt içi "infaz timi" kurulduğu, insan kaçırma, elektroşokla işkence ve milyonlarca dolarlık zorla senet imzalatma gibi ağır suçlamalar yer aldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 35 TUTUKLAMA, 5 ŞİRKETE KAYYUM

Adana merkezli 6 ilde 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. Yargı sürecinde verilen kararlar:

35 Şüpheli Tutuklandı: Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 35 kişi cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol ve Serbestlik: 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Kayyum ve Erişim Engeli: Yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyumu atanırken, örgütsel faaliyet yürüten 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İŞ İNSANI KORAY SARISAÇLI'NIN İFADESİ: "30 AYRI SENETLE 7 MİLYON DOLAR"

Soruşturma dosyasında en dikkat çeken delillerden birini kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’nın 6 ayrı ifadesi oluşturdu. Sarısaçlı’nın beyanlarında şu iddialar öne çıktı:

Günlerce Alıkonulma ve İşkence: Kaçırılarak günlerce bir hücrede tutulduğunu, darbedilip elektroşoka maruz bırakıldığını belirtti.

Milyonlarca Dolarlık Senet: Kendisine dolar cinsinden yaklaşık 30 ayrı senet imzalatıldığını, toplam meblağın 6-7 milyon doları bulduğunu ve tüm mal varlığı üzerinde vekalet alınmaya çalışıldığını aktardı.

Zorla Video Kaydı: Yapılanmayı aklamak amacıyla tehditle video kaydı çektirildiğini, talimatların doğrudan Alparslan Kuytul'dan geldiğinin söylendiğini kaydetti.

ÖRGÜT İÇİ "İNFAZ GRUBU" VE MALİ SUÇLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında yer alan diğer kritik suçlamalar:

Sözde Mahkeme ve İnfaz Grubu: Yapılanma içinde sorgulama ve cezalandırma yapan özel bir "infaz grubu" kurulduğu, kurallara uymayanların bu hücre tarafından şiddet ve baskıyla itirafa zorlandığı iddia edildi.

Mali Suçlar Dosyada: Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları da bulunuyor.