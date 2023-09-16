Alparslan Kuytul'dan itiraflar!

Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında sanık sıfatıyla sorgulandı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kuytul, Sarısaçlı'nın avukatı Adem Tural’a hakaret ederek savunmasına başladı. Kuytul, Tural'ın istihbaratçı olduğunu iddia etti. Suç örgütü lideri sıfatıyla yargılanan Kuytul, Sarısaçlı ve Tural'ın amacının "Furkan hareketini bitirmek" olduğunu söyledi.

ALPARSLAN KUYTUL'DAN İTİRAFLAR!



Alparslan Kuytul sorguda iş insanı Koray Sarıçalı’ya zorla senet imzalattıklarını da itiraf etti. Kuytul, rehin tutulduğu sürede Sarısaçlı'ya imzalatılan senetlerle ilgili "İmzalatılmış ama icra işlemi başlatıldı mı? Hayır!" dedi. Kuytul, davanın Furkancılara kurulmuş bir siyasi kumpas olduğunu ileri sürerek savcıyı ve mahkeme heyetini de hedef aldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Erol Ardıç, Sarısaçlı'nın kaçırıldığı anda olay yerinde olmadığını iddia etti. Tutuklu sanık Haydar Akoraler ve Yusuf Tapan da iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti.



Sorguda Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının suç örgütü lideri olarak yargılanan Alparslan Kuytul’a sürekli “Alparslan Hoca” diye hitap etmesi dikkat çekti. Mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.