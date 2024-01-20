Alper Gezeravcı'nın Uzay İstasyonu'na gitti! Türkiye ekran başına kitlendi
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması tüm Türkiye'den an be an takip edildi. İstanbul ve Ankara’da kurulan izleme merkezlerine gelen vatandaşlar o anları heyecanla izledi, duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.
Kimi ekranlarının başında bu ana tanıklık etti. Kimi ise İstanbul ve Ankara’da kurulan izleme merkezlerinden.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve 3 takım arkadaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetlenme anı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Gezeravcı'nın yapacağı 13 deney ile Türkiye’nin bilim alanında ivme kazandıracak bilgi ve bulgularla dönmesi bekleniyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi