Alper Gezeravcı'nın Uzay İstasyonu'na gitti! Türkiye ekran başına kitlendi

Kimi ekranlarının başında bu ana tanıklık etti. Kimi ise İstanbul ve Ankara’da kurulan izleme merkezlerinden.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve 3 takım arkadaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetlenme anı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gezeravcı'nın yapacağı 13 deney ile Türkiye’nin bilim alanında ivme kazandıracak bilgi ve bulgularla dönmesi bekleniyor.