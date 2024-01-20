Alper Gezeravcı'nın Uzay İstasyonu'na gitti! Türkiye ekran başına kitlendi

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması tüm Türkiye'den an be an takip edildi. İstanbul ve Ankara’da kurulan izleme merkezlerine gelen vatandaşlar o anları heyecanla izledi, duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.

Editör: Sinem Yıldarı

Kimi ekranlarının başında bu ana tanıklık etti. Kimi ise İstanbul ve Ankara’da kurulan izleme merkezlerinden.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve 3 takım arkadaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetlenme anı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gezeravcı'nın yapacağı 13 deney ile Türkiye’nin bilim alanında ivme kazandıracak bilgi ve bulgularla dönmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandıAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# alper gezeravcı # uluslararası uzay istasyonu
Çok Okunanlar
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
Öne Çıkanlar Putin ve Reisi'den Erdoğan'a kritik ziyaret! Putin ve Reisi'den Erdoğan'a kritik ziyaret! Atatürk'ün okul karnesi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz... Atatürk'ün okul karnesi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...