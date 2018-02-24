Kırklareli'deki Alpullu şeker fabrikası, özelleştirmeye açılan 14 fabrikadan biri. 1926 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk şeker fabrikasına sendikacılar, üreticiler, bölge halkı sahip çıktı. Özelleştirmeye karşı yapılan toplantı da "Nişasta bazlı şeker yemeyelim, Amerika'nın oyunlarına alet olmayalım" vurgusu öne çıktı

Alpullu Şeker fabrikası, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından birisi... Trakya bölgesi için büyük kazanım. Çiftçi eksin, ülke ekonomisi kalkınsın, dışa bağımlı olunmasın diye açılan fabrika şimdi özelleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya.



AKP hükümeti tarafından satılmak istenen fabrikaya işçiler, üreticiler, sendika yöneticileri, parti başkanları ve bölge halkı sahip çıktı.



4 yıl aradan sonra geçen yıl açılan fabrika sayesinde hem üretici hem bölge ekonomisi kazanıyordu. Şeker İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, "fabrikalar özelleşirse işleyemez" dedi.



Diğer bir tehlike de nişasta bazlı şekerin daha çok piyasaya sürülmesi...



MHP Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı da şekerin ülke için önemini anlattı.



Özelliştirme kararı şeker fabrikalarının olduğu bütün illerde büyük yankı uyandırdı. Görüntüler Niğde'deki Bor Şeker Fabrikası'ndan. İşçiler, özelleştirmeye karşı çıktı.



Şeker-İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul, özelleştirmenin yanlış olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr