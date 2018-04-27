Türkiye erken seçime girerken AKP, emekçinin tepkisini çeken özelleştirmelere devam ediyor. Bugün Türkşeker’e ait 2 şeker fabrikası daha satıldı. Kamuoyundaki tepkileri kulak ardı eden hükümet, Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu’yu 150 milyon liraya, Muş Şeker Fabrikasını ise 230 milyon 200 bin TL'ye sattı. Özelleştirmeye tepkiler giderek büyüyor.

Kamuoyundaki tepkilere rağmen hükümet özelleştirmelere devam ediyor.Kamuya ait 14 şeker fabrikasından 3'ü için daha ihale yapıldı. Alpullu ve Muş Şeker Fabrikaları satıldı. Kastamonu Şeker fabrikasının ihalesi ise iptal edildi.Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası, 150 milyon lira ile Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin oldu. Muş Şeker Fabrikası ise 230 milyon 200 bin TL'ye MBD İnşaat-Özerka İnşaat’a satıldı.Kastamonu Şeker Fabrikası için iki firma teklif verdi. 119 milyon 600 bin TL ile başlayan ihalede iki firma da çekildi ve ihale iptal edildi.Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları ise tek ihale ile birlikte satılacak. İki fabrika için son teklif verme günü ise 4 Mayıs.Fabrikalar özelleştirilirken tepkiler de sürüyor..İzmir'de Cumhuriyet Kadınları Derneği ilçe ilçe toplandıkları imzaları Türk-iş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım'a teslim etti.