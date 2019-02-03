Maden Kanununda değişiklik içeren 51 maddeli teklif salı günü Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Teklife göre; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne yurt dışında kuracağı şirketlerle arama ve araştırmanın yanı sıra işletme faaliyeti yapması hakkı da tanınacak. Akaryakıt kaçakçılığının cezaları ise arttırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık iki haftalık aranın ardından 5 Şubat Salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.Meclis ilk olarak Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifini gündemine alacak.51 maddeden oluşan teklife göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne yurt dışında kuracağı şirketlerle arama ve araştırmanın yanı sıra işletme faaliyeti de yapması tanınıyor.Teklifle Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜAŞ'a bazı yeni yetkiler tanınıyor. Buna göre; EÜAŞ ihtiyaç halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.Ruhsat sahipleri, ilgili sahalarda madencilik ve madenlerin işlenmesine yönelik faaliyetlerin dışında başka işlem yapamayacak. Herhangi bir tesis kuramayacak. Bunun için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın izni istenecek.Tüm yerli ham petrol üreticilerinin teşvik edilmesi için bazı düzenlemeler yapan teklifle akaryakıt kaçakçılığı kapsamında giren fiillere yüksek cezalar getirilecek.Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması durumunda sorumlulara 550 bin liradan az olmamak üzere ceza kesilecek. Nükleer silah ya da radyolojik patlayıcı cihaz imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran ve ticaretini yapanlara 25 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilecek.Genel Kurulda maden teklifinin yanı sıra ALS, SMA, MS ve henüz tedavisi tespit edilemeyen hastalıklar için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor. Komisyonla hasta ve yakınlarının problemlerinin çözümü, yaşam kalitelerinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.10 Şubat'ta süresi dolacak olan Aden Körfezi'ne asker gönderme tezkeresi de yeni haftada Genel Kurul'a gelecek. Tezkerenin 1 yıl daha uzatılması istenecek.