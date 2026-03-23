Altın haberi yapan gazeteci, kuyumcunun saldırısına uğradı

Olay, öğle saatlerinde Bolu’nun Yukarı Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından kuyumcuların önünde oluşan yoğunluğu kayda alan 21 yaşındaki gazeteci Yağız Ekmen, bölgedeki bir işletmenin sahibi K.Y. ve yanındaki şahsın saldırısına maruz kaldı.

İşletme içerisinden çıkan şahısların, "Ekmeğimizle mi oynuyorsun?" diyerek Ekmen’e boyun ve yüz bölgesinden yumruklu saldırıda bulunduğu bildirildi.

KAYITLAR ZORLA SİLDİRİLDİ

Saldırganların, darp sonrası gazetecinin kamerasındaki kayıtları zorla sildirdiği kaydedildi.

Olay yerinden kaçan K.Y. ve beraberindeki şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur gazeteci Ekmen, şahıslardan şikayetçi oldu.

MESLEK ÖRGÜTÜNDEN TEPKİ: "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK SALDIRI"

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği, saldırıyı kınayan sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, gazetecilere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Yağız Ekmen’e yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gazetecilere yönelik her türlü müdahale; basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Sürecin adli makamlar nezdinde sonuna kadar takipçisi olacağız."