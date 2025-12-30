Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı

"Masum", "Kasaba" ve "Çoğunluk" gibi ses getiren yapımlara imza atan ünlü yönetmen Seren Yüce, İstanbul Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı. Olay, Yüce'nin evinin kapısını çalan ve başında kask bulunan bir şahsın ateş açmasıyla meydana geldi.

KASKLI SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırının hemen ardından Seren Yüce'nin eşi durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların hedefi olarak yaralanan ödüllü yönetmen, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan kasklı saldırganın yakalanması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ALTIN PORTAKAL VE VENEDİK'TEN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunu olan 50 yaşındaki Seren Yüce, sinema kariyerine reklam ve dizi sektöründe başladı. "Yaşamın Kıyısında" filminde yardımcı yönetmenlik yapan Yüce; "Takva", "Anlat İstanbul" ve "Pandora'nın Kutusu" gibi önemli projelerde birinci yönetmen asistanlığı görevini üstlendi.

Yönetmenlik kariyerinde zirveye 2010 yılında çektiği ilk filmi "Çoğunluk" ile çıkan Yüce, bu yapımla 67. Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazandı. Aynı başarıyı Türkiye'de de sürdüren yönetmen, 47. Altın Portakal Film Festivali'nde "Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi oldu.

Sinema yolculuğuna 2016 yılında çektiği "Rüzgarda Salınan Nilüfer" ile devam eden Seren Yüce, bu filmiyle 40. Montreal Dünya Filmleri Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"ne layık görüldü. Yüce, 2017 yılında ise Berkun Oya'nın kaleme aldığı ve dijital platformlarda büyük ilgi gören "Masum" dizisinin yönetmen koltuğunda oturdu.