Altın Portakal'da "Kanun Hükmü" Krizi! Bir Bakanlık Daha Desteğini Çekti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 60. Altın Portakal Film Festivali'nde "Kanun Hükmü" belgeselinin yayınlanması kararından sonra festivalden desteğini çektiğini açıkladı. Antalya Spor Salonu'nun festival için tahsis edildiği belirtilen açıklamada, Bakanlık tarafından verilen desteğin geri çekildiği aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal'dan Desteğini Çekti

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kanun Hükmü" tartışmaları sürüyor. FETÖ propagandası yapılan filmin gösterime alınması sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden desteğini çektiğini açıklamıştı. Bir bakanlık daha desteğini geri çektiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan salonun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuzda verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.