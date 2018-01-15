Altın takılarda cam boncuk sevenler dikkat. Tek başına bir değeri olmayan boncuklara altın parası ödüyorsunuz. Bu konuda kuyumcuların da bir uyarısı var. "Alacaksanız saf altın alın sakın görsele aldanmayın".

Şöyle bir bakın. Bu taşlar altın takılara çok yakışıyor. Ama hiçbir özelliği yok. Bunlar takıyla birlikte altın değerinde satılıyor. Yani takıyı alırken bunlara da servet ödüyoruz. Binlerce liramız havaya uçuyor.



Altınla birlikte servet değerinde ama tek başına hiçbir değeri yok. Bunlar altın takıları süsleyen boncuklar.



Boncuklar satılırken altınla beraber tartılıp, satılıyor. Ama takıyı siz satarsanız kuyumcu bunu alırken boncukları çıkarıp tartıyor.



Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı Elazığ’da kuyumcuların artık taş ve altın gramlarını ayırdıklarını açıkladı. Kuyumcular da bunu inkar etmedi.



Aslında sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de kuyumcular bunu yapıyor.





ulusal.com.tr