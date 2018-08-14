Dolardaki dalgalanma altını da vurdu. Türk Lirasındaki değer kaybı altının gram fiyatını yüzde 4 arttırdı, gram altın 280 liraya kadar yükseldi. Yapılan müdahale ile altında denge sağlandı.

Gram altın 280 liraya kadar çıktı. Rekor düzeyin ardından gram altın fiyatı 265,40 liraya kadar geriledi.



BDDK ve Merkez Bankası'nın müdahalesi ile yükselen altın fiyatlarında da denge sağlandı.



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 260 lira seviyelerinde dengelendi.



Kapalıçarşı'da gram altın 252 liradan, çeyrek altın 412 lira, Cumhuriyet altını da 1.670 liradan satılıyor.



BDDK ve Merkez Bankası'ndan gelen hamlelerin satış baskısını hafifletmesi beklenirken, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiği beliritliyor.



ulusal.com.tr

