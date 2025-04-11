Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den sendika çadırına saldırı: Şube Başkanına yumruk attı!

AK Partili Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sendikal haklarını savunmak için belediye önünde çadır kuran işçilere müdahale etti. Eylemi sonlandırmak isteyen Tiryaki, yaşanan arbede sırasında Hizmet-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere’yi yumrukladı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, sendikadan istifa etmeyi reddettikleri gerekçesiyle işten çıkarılan 46 işçi için Altındağ Belediyesi önünde direniş çadırı kurdu. Çadırın kaldırılmasını isteyen Belediye Başkanı Tiryaki, belediye personeliyle birlikte eylem alanına geldi.

Gerilim kısa sürede arbedeye dönüştü. Başkan Tiryaki, sendika şube başkanı Recep Dere’ye yumruk attı. Darp edilen Dere, hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Vekili Mehmet Yeşilyurt, yaşananlara tepki göstererek, hak arayışlarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Olay yerine gelen Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da işçilere destek verdi.

Olayın fitilini ateşleyen gelişme ise 10 Nisan günü yaşandı. Direnişe destek veren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tiryaki’nin çadıra saldırdığını ve Hizmet-İş Şube Başkanı’na yumruk attığını duyurdu.

Reyhan açıklamasında, “Bu çirkin davranış, kendisinin dengesinin iyice bozulduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Başkan Yardımcısı Muhittin Güney'in sendika çadırına saldırı ve Hizmet İş Şube Başkanı Recep Dere'yi yumruklama anının görüntüleri. https://t.co/znh0WdJDn7 pic.twitter.com/S10A0wEJkv — Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) April 11, 2025

Mart ayında Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Güney, direniş çadırını ziyaret ederek işçilere “Bu çadırı kaldırın, yoksa yıkarım” demişti. Güney’in bu tehdidine işçiler sert tepki göstermiş, yaşanan gerginlik polis müdahalesiyle son bulmuştu.