Altınları çalıp olay yerinden eşekle kaçmıştı: 16 yıl hapis istemi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Şubat 2026 tarihinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen sıra dışı hırsızlık olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Sanık Mehmet Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÜÇ AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

İddianamede sanık için "mala zarar verme", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı" suçlamaları yöneltildi. Savcılık, sanığın 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyor.

SAVUNMA: "ALKOL VE MADDİ SIKINTI"

Sanık Mehmet Ç.’nin iddianamede yer alan ifadesinde, olayı alkolün etkisiyle ve maddi zorluklar nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Sanık ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yol üzerinde forklifti gördüm, kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Aklıma maddi sıkıntılarım geldi, kepengi forkliftle kaldırıp içeri girdim. Bir avuç kadar altın alıp yaya olarak uzaklaştım, sonra dere kenarında eşeğime binip ahıra gittim."

NE OLMUŞTU?

9 Şubat’ta yaşanan olayda, Mehmet Ç.’nin forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak 150 gram altın çaldığı, ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eşekle kaçtığı tespit edilmişti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çalınan altınların bir kısmının sanığın babası tarafından işletme sahibine iade edildiği öğrenildi.